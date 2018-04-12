Возглавит ее исполнительный директор Агентства по развитию торговли и инвестиций Словацкой Республики Йозеф Трояк.

Сегодня Владимирскую область посетит делегация Словацкой Республики во главе с исполнительным директором Агентства по развитию торговли и инвестиций Словацкой Республики Йозефом Трояком.В рамках визита в здании областной администрации состоится бизнес-форум, посвященный вопросам дальнейшего развития традиционного сотрудничества между представителями деловых кругов Владимирской области и Словацкой Республики. Также будут организованы переговоры между российскими и словацкими предпринимателями.Затем гости посетят индустриальный парк в городе Киржаче.