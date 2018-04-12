Столичные власти отказались от строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Волжская на юго-востоке, вместо него построят жилье для реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

ТПУ планировалось возводить на месте промзоны на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова. С прекращением разработки проекта планировки ТПУ согласилась градостроительно-земельная комиссия Москвы.К лету в столице могут утвердить до 20 новых стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации, сообщил ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительсва Марат Хуснуллин. Всего же власти прорабатывают порядка 100 площадок. Заммэра подчеркнул, что работа по подбору стартовых площадок – очень кропотливая."Необходимо учитывать массу факторов. Например, такие, как объемы перекладки инженерных коммуникаций, близость к сносимому жилью, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, и многие другие", - пояснил он.На сегодняшний день общее число стартовых площадок составляет 242.