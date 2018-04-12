По результатам конкурсных испытаний были определены победитель и 4 лауреата в различных номинациях

Во Владимире сегодня назовут победителя и лауреатов XXVII регионального конкурса «Педагог года Владимирской области - 2018».Напомним, за победу боролись воспитатели дошкольных образовательный учреждений в номинации «Воспитатель года», педагоги допобразования в номинации «Сердце отдаю детям» и педагоги школ в номинации «Учитель года». На заочный тур было подано 34 заявки. В очном туре конкурса приняли участие 12 учителей-предметников, 6 педагогов дополнительного образования и 6 представителей дошкольных образовательных учреждений.По результатам конкурсных испытаний были определены победитель и 4 лауреата в различных номинациях, которые будут представлять Владимирскую область на Всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям».