Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.

Оперативными сотрудниками УМВД России по городу Владимиру во взаимодействии с сотрудниками регионального Управления Росгвардии на территории областного центра задержан 38-летний мужчина без определенного местожительства. Задержанный подозревается в совершении серии имущественных преступлений.Установлено, что в период с лета 2017 по февраль текущего года подозреваемый совершал кражи из терминалов по приему платежей, похищая кассеты для денежных средств с имеющейся наличностью путем повреждения конструктивных элементов.Полицейскими установлена причастность фигуранта к 7 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.Задержанный свою вину признал, пояснив, что нигде не работает и живет только за счет похищенных денежных средств.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ведется проверка на причастность фигуранта к иным эпизодам преступной деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.