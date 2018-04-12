Очередная конференция по борьбе с террором с участием парламентариев из России, Китая и стран Ближнего Востока может пройти в Иране. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принимает участие в серии мероприятий в рамках межпарламентского сотрудничества государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, которые проходят в Санкт-Петербурге 12 – 13 апреля.
Очередная конференция по борьбе с террором с участием парламентариев из России, Китая и стран Ближнего Востока может пройти в Иране. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принимает участие в серии мероприятий в рамках межпарламентского сотрудничества государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, которые проходят в Санкт-Петербурге 12 – 13 апреля.
Одним из первых, с кем в городе на Неве встретился Вячеслав
Володин, стал спикер нижней палаты парламента Афганистана Абдул Рауф Ибрагими.
В время общения с коллегой председатель Госдумы сообщил, что рассматривается возможность
"в конце текущего года собраться в Тегеране", на которой продолжится обсуждение
вопросов, связанные с терроризмом, безопасностью, нераспространением наркотиков.
К обсуждению, по словам Вячеслава Володина, в частности, приглашены: Пакистан,
Иран, Ирак, Ливия, Китай, Сирия и Афганистан.
Абдула Рауф Ибрагими, в свою очередь, пригласил Вячеслава
Володина посетить Афганистан, чтобы детально обсудить вопросы борьбы с
терроризмом и наркотрафиком. "Мы принимаем ваше приглашение для того,
чтобы эти вопросы обсудить более подробно", – принял приглашение
председатель нижней палаты российского парламента.
Ранее спикер Госдумы встретился с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Также состоялась рабочая встреча Вячеслава Володина с лидером партии социалистов, главой фракции соцпартии в парламенте Молдавии Зинаидой Гречаный. На встречах обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия.
Добавим, что межпарламентские саммиты откроет заседание
Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 12 апреля. В нем примут
участие спикеры парламентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении,
Таджикистана и представители парламентов-наблюдателей. Откроет заседание
председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарии, как ожидается, обсудят обстановку в зоне
ответственности ОДКБ и совместные меры по противодействию вызовам и угрозам
коллективной безопасности. Будут подведены некоторые итоги работы Парламентской
ассамблеи и планы на ближайшее будущее.
И сегодня же в Петербурге начнутся мероприятия в рамках
Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Ее участники подведут итоги работы за
прошлый год, обсудят планы работы на ближайшее время. Завтра, 13 апреля,
состоит 47-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.
Параллельно, отмечает , будет проходить заседание Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств – участников СНГ. В нем примут участие молодые
парламентарии, а также лидеры молодежных парламентов, общественных организаций
и объединений.