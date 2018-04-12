Очередная конференция по борьбе с террором с участием парламентариев из России, Китая и стран Ближнего Востока может пройти в Иране. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принимает участие в серии мероприятий в рамках межпарламентского сотрудничества государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, которые проходят в Санкт-Петербурге 12 – 13 апреля.

Очередная конференция по борьбе с террором с участием парламентариев из России, Китая и стран Ближнего Востока может пройти в Иране. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принимает участие в серии мероприятий в рамках межпарламентского сотрудничества государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, которые проходят в Санкт-Петербурге 12 – 13 апреля.Одним из первых, с кем в городе на Неве встретился ВячеславВолодин, стал спикер нижней палаты парламента Афганистана Абдул Рауф Ибрагими.В время общения с коллегой председатель Госдумы сообщил, что рассматривается возможность"в конце текущего года собраться в Тегеране", на которой продолжится обсуждениевопросов, связанные с терроризмом, безопасностью, нераспространением наркотиков.К обсуждению, по словам Вячеслава Володина, в частности, приглашены: Пакистан,Иран, Ирак, Ливия, Китай, Сирия и Афганистан.Абдула Рауф Ибрагими, в свою очередь, пригласил ВячеславаВолодина посетить Афганистан, чтобы детально обсудить вопросы борьбы стерроризмом и наркотрафиком. "Мы принимаем ваше приглашение для того,чтобы эти вопросы обсудить более подробно", – принял приглашениепредседатель нижней палаты российского парламента.Ранее спикер Госдумы встретился с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Также состоялась рабочая встреча Вячеслава Володина с лидером партии социалистов, главой фракции соцпартии в парламенте Молдавии Зинаидой Гречаный. На встречах обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия.Добавим, что межпарламентские саммиты откроет заседаниеСовета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 12 апреля. В нем примутучастие спикеры парламентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении,Таджикистана и представители парламентов-наблюдателей. Откроет заседаниепредседатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарии, как ожидается, обсудят обстановку в зонеответственности ОДКБ и совместные меры по противодействию вызовам и угрозамколлективной безопасности. Будут подведены некоторые итоги работы Парламентскойассамблеи и планы на ближайшее будущее.И сегодня же в Петербурге начнутся мероприятия в рамкахМежпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Ее участники подведут итоги работы запрошлый год, обсудят планы работы на ближайшее время. Завтра, 13 апреля,состоит 47-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.Параллельно, отмечает , будет проходить заседание Молодежной межпарламентскойассамблеи государств – участников СНГ. В нем примут участие молодыепарламентарии, а также лидеры молодежных парламентов, общественных организацийи объединений.