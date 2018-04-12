На время чемпионата мира по хоккею сборную России будет возглавлять Илья Воробьев. Он заменит на посту наставника национальной сборной Олега Знарка, который в свою очередь покинет свой пост. Однако на время мирового первенства специалист останется консультантом сборной.

На время чемпионата мира по хоккею сборную России будет возглавлять Илья Воробьев. Он заменит на посту наставника национальной сборной Олега Знарка, который в свою очередь покинет свой пост. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк."Команда сейчас готовится к Дании, а исполняющим обязанности главного тренера станет Воробьев, – приводит слова Третьяка Чемпионат. – Знарок будет консультантом на турнире. Он очень много сделал для команды – привел к олимпийскому золоту, сделал чемпионом мира, но сейчас он устал психологически, ведь на него была сильная нагрузка, как в сборной, так ив СКА. Кроме того, не поедет на чемпионат мира и Витолиньш".За свою тренерскую карьеру Воробьев возглавлял ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург".