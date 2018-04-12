Вымогавших миллион рублей у проживающего в Зеленограде уроженца Средней Азии было пятеро, а не двое, как сообщалось ранее. Задержанные мужчины пояснили, что после тарана ворот отдела МВД они подобрали своих земляков и высадили их на остановке в нескольких километрах от места ДТП.

Вымогавших миллион рублей у проживающего в Зеленограде уроженца Средней Азии было пятеро, а не двое, как сообщалось ранее. Задержанные мужчины пояснили, что после тарана ворот отдела МВД они подобрали своих земляков и высадили их на остановке в нескольких километрах от места ДТП. Само столкновение попало в объектив видеокамеры.По данным МВД, около полудня 11 апреля 31-летний владелец Ford Focus подобрал на дороге в Апрелевке двух пассажиров, но те напали на него с целью ограбления. Чтобы избавиться от злоумышленников и привлечь внимание, водитель протаранил ворота контрольно-пропускного пункта отдела полиции, расположенного в 15 микрорайоне, после чего преступники скрылись на следовавшей позади Lada Priora.Меж тем задержанные приводят иную версию произошедшего: они впятером заранее договорились о встрече с должником, но беседа в автомобиле не задалась, и тогда владелец Ford намеренно направил автомобиль в здание отдела полиции. Злоумышленники — а в салоне их было трое — бросились к машине сопровождения, а вышли на остановке в Зеленограде, после чего в буквальном смысле растворились."Я его не знаю и знать не хочу, но, по словам своих земляков, по диалогу, у меня есть понимание, представление, что виновником является этот мужчина, с которым мы приехали пообщаться. Они приехали с наставлениями, у них есть понимание всего, и люди — это контингент, который все решает диалогом. Я думаю, ничего личного они себе бы не позволили", — поведал один из двух задержанных, 26-летний житель Подмосковья, у которого нашли травматический пистолет.О трех его подельниках в распространенном МВД релизе ничего не говорится, как и о причинах конфликта c владельцем Ford.