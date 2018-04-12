Журналисты обнаружили, что некие мошенники пытались заработать на имени Андрея Малахова. Самое интересное, жертвами аферистов стали не только простые люди, но и сами представители СМИ.

Журналисты обнаружили, что некие мошенники пытались заработать на имени Андрея Малахова. Самое интересное, жертвами аферистов стали не только простые люди, но и сами представители СМИ.Недавно в СМИ появился материал о том, что якобы Андрей Малахов ушел с Первого канала из-за некоей чудо-мази. На самом же деле мошенники разместили статью на неизвестном сайте, оформив его как очень популярный новостной портал. Все получилось настолько искусно, что придраться было не к чему.Сам текст повествовал о том, что якобы Андрей Малахов рассказал о лекарстве от боли в суставах в своей программе "Пусть говорят". Ему это было запрещено, но он пошел против воли начальства ради блага людей. Из-за неповиновения Малахова будто бы и уволили. Далее в материале предлагалось приобрести чудо-мазь за символические деньги.Как выяснилось, многие люди поверили этой информации и стали живо заказывать лекарство. Журналисты, чьим изданием прикидывались аферисты, узнали об этом случайно. Репортер, именем которого подписали лживую статью, сообщил, что ему стали поступать сообщения от людей, решивших заказать чудодейственное средство."Они рассказывали, что хотят заказать мазь на сайте, но у них что-то не получается по техническим причинам. Или просили подтвердить, что мазь действует, а то месячный курс стоит 5,7 тыс. рублей (то есть это вовсе не копеечное средство, как утверждали мошенники). Некоторые поняли, что это развод, и посчитали своим долгом отыскать меня в "Фейсбуке" и обозвать как-нибудь похуже", – цитирует журналистку .Репортеры издания и сами заказали мазь, чтобы провести собственное расследование. Они отправили продукт на экспертизу и выяснили, что заявленные в состав растительного происхождения средства напрочь отсутствуют. Якобы внутри оказался полиэтиленгликоль. Это синтетическое вещество, которое широко используется при производстве кремов как основа. В эту основу обычно добавляют полезные вещества. Но в том, что продали мошенники, ничего полезного не оказалось, – просто пустышка.