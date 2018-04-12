Задержки зарплаты игрокам хоккейного клуба Сочи, о которых несколько раз сообщалось в течение сезона, подтвердились. Несколько хоккеистов команды намерены подать заявления в арбитраж Континентальной хоккейной лиги из-за невыплат денег по их контрактам.

Задержки зарплаты игрокам хоккейного клуба "Сочи", о которых несколько раз сообщалось в течение сезона, подтвердились. Несколько хоккеистов команды намерены подать заявления в арбитраж Континентальной хоккейной лиги из-за невыплат денег по их контрактам.Задолженность перед некоторыми игроками ХК "Сочи" составляет как минимум три месяца, сообщает РИА Новости. По некоторым сведениям, в клубе не заплатили игрокам обещанную руководством премию за выход в плей-офф КХЛ. При этом гендиректор "Сочи" Сергей Воропаев отказался комментировать ситуацию.Стоит сказать, что в конце марта президент лиги Дмитрий Чернышенко, комментируя ход совета директоров КХЛ, заявил, что долги перед хоккеистами среди российских клубов есть только у "Адмирала" из Владивостока.