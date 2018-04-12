На ярмарке представлено более 670 вакансий по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, детским домам и коррекционным школам-интернатам, а также 46 вакансий по учреждениям среднего профессионального образования города Владимира и области.

Сегодня во Владимирском государственном университете состоится Ярмарка педагогических вакансий для выпускников вузов и педагогических колледжей, которые в настоящее время ищут работу. На мероприятие также приглашены специалисты муниципальных органов, курирующие вопросы кадрового обеспечения сферы образования, руководители образовательных учреждений.На ярмарке представлено более 670 вакансий по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, детским домам и коррекционным школам-интернатам, а также 46 вакансий по учреждениям среднего профессионального образования города Владимира и области. Начало в 12 часов.На сегодняшний день образовательные заведения региона наиболее остро нуждаются в учителях начальных классов, иностранного языка, математики, информатики, физической культуры, в педагогах дополнительного образования, в преподавателях специальных дисциплин и в мастерах производственного обучения.