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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-za-etot-god-v-moskve-rezko-vyrastet-kolichestvo-dorozhnyx-kamer.html" target="_blank">За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер</a> - В Москве серьезно увеличат количество стационарных и мобильных дорожных камер: к концу этого года на столичных дорогах их будет уже больше 2,5 тысяч штук.