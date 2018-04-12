Зарабатывал на платёжных терминалах? Во Владимире сотрудники полиции совместно с росгвардейцами задержали 38-летнего мужчину без определенного места жительства. По версии следствия, с лета 2017-го по февраль этого года он взламывал платёжные терминалы и похищал из них кассеты с деньгами. Полицейскими установлена причастность мужчины к 7 подобным эпизодам.

"Зарабатывал" на платёжных терминалах? Во Владимире сотрудники полиции совместно с росгвардейцами задержали 38-летнего мужчину без определенного места жительства. По версии следствия, с лета 2017-го по февраль этого года он взламывал платёжные терминалы и похищал из них кассеты с деньгами. Полицейскими установлена причастность мужчины к 7 подобным эпизодам. Общая сумма ущерба более 130 тысяч рублей. Задержанный признал свою вину и рассказал, что нигде не работает и живёт за счёт похищенных средств.