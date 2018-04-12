Московский городской суд 12 опреля рассматривает жалобу на приговор министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь лет строгого режима за получение крупной взятки. Он попросил допустить в процесс свою супругу Юлию в качестве общественного защитника.

Московский городской суд 12 опреля рассматривает жалобуна приговор министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемьлет строгого режима за получение крупной взятки. Он попросилдопустить в процесс свою супругу Юлию в качестве общественного защитника.Адвокаты Улюкаева рассказали,что новых доводов у них не будет, а для представления своей позиции имдостаточно и известных фактов. Отмечается, что появившийся в залесуда экс-министр за прошедшее время заметно изменился –у него отросли волосы.На неожиданное ходатайство от Улюкаева по поводудопуска супруги в процесс, председатель судебной коллегии спросил, есть ли унее юридическое образование, передает РБК. Также он поинтересовался, зачем человеку,у которого четыре адвоката, нужен общественный защитник.В свою очередь гособвинитель посчитал, что основанийдопускать ее нет. Суд все же отклонил ходатайство Улюкаева, аргументировав этотем, что его жена не является квалифицированным юристом и не знакома сматериалами уголовного дела. К слову, Юлия младше своего мужа почти на тридесятка лет.Материал дополняется