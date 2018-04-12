Московский городской суд 12 опреля рассматривает жалобу
на приговор министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь
лет строгого режима за получение крупной взятки. Он попросил
допустить в процесс свою супругу Юлию в качестве общественного защитника.
Московский городской суд 12 опреля рассматривает жалобу
на приговор министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь
лет строгого режима за получение крупной взятки. Он попросил
допустить в процесс свою супругу Юлию в качестве общественного защитника.
Адвокаты Улюкаева рассказали,
что новых доводов у них не будет, а для представления своей позиции им
достаточно и известных фактов. Отмечается, что появившийся в зале
суда экс-министр за прошедшее время заметно изменился –
у него отросли волосы.
На неожиданное ходатайство от Улюкаева по поводу
допуска супруги в процесс, председатель судебной коллегии спросил, есть ли у
нее юридическое образование, передает РБК. Также он поинтересовался, зачем человеку,
у которого четыре адвоката, нужен общественный защитник.
В свою очередь гособвинитель посчитал, что оснований
допускать ее нет. Суд все же отклонил ходатайство Улюкаева, аргументировав это
тем, что его жена не является квалифицированным юристом и не знакома с
материалами уголовного дела. К слову, Юлия младше своего мужа почти на три
десятка лет.
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