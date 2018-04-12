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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-zemlya-v-illyuminatore-kak-zhivetsya-na-orbite-fotolenta.html" target="_blank">Земля в иллюминаторе: как живется на орбите. Фотолента</a> - Сегодня в космосе трудятся герои РФ Олег Артемьев и Антон Шкаплеров. Вместе с ними на МКС - три астронавта из США и один из Японии. В российской части программы экспедиции будет выполнено