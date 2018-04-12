В Красноярске возбудили уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею. На сайте краевого управления СК РФ сообщается, что 44-летний житель Красноярского края в 2014 году выиграл в лотерею более 10 миллионов рублей, но уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 миллиона.

Следователи Красноярска возбудили уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею.На сайте краевого управления СК РФ сообщается, что 44-летний житель Красноярского края в 2014 году выиграл в лотерею более 10 миллионов рублей, но уклонился от уплаты налога, который составляет около 1,3 миллиона.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Дело возбуждено по статье УК РФ "Уклонение от уплаты налога с физического лица в крупном размере".