× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-zhaluyutsya-na-migrantov.html" target="_blank">Жалуются на мигрантов</a> - Жалуются на приезжих. Жители дома, что стоит по соседству с миграционным центром на улице Вокзальной, недовольны поведением таджиков и узбеков. Не устраивают граждан сборы иностранцев с утра пораньше, а так же мусор, который они оставляют после себя. Куда смотрят руководители миграционного центра, расскажем далее.