Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного
рассказала о состоянии здоровья именитого мужа. Женщина уверяет, что беспокоится не
стоит.
Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного
рассказала о состоянии здоровья именитого мужа. Женщина уверяет, что беспокоится не
стоит.
"Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил
на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", – поведала супруга артиста Агентству городских новостей "Москва".
Ранее сообщалось, что актера госпитализировали в одну из
московских клиник. У звезды советского кино обнаружили серьезный недуг, который
грозит ему потерей подвижности кисти.
По данным РЕН ТВ речь идет о заболевании сухожилий. Они
утрачивают свою эластичность, укорачиваются в результате чего конечность теряет
подвижность. При прогрессировании болезнь грозит параличом пальцев рук.
Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей в
отечественных фильмах и сериалах. В активе Александра Васильевича работы в
теленовеллах "Кухня", "Деффчонки", картинах "Жестокий
романс", "Батальоны просят огня", "Зимний вечер в
Гаграх". В 90-х Панкратов-Черный снялся во многих лентах, которые
запомнили все, кому пришлось жить в те сложные годы: "Ширли-Мырли",
"Зефир в шоколаде".
У долгую творческую карьеру артиста много раз удостаивали почетными
премиями и наградами. За большие заслуги в развитии киноискусства Александр Васильевич
получил благодарность президента нашей страны, за
многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства он награжден орденом
"За заслуги перед Отечеством" II степени, удостаивался звания заслуженного и народного артиста России.