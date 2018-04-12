Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного рассказала о состоянии здоровья именитого мужа. Женщина уверяет, что беспокоится не стоит.

Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черногорассказала о состоянии здоровья именитого мужа. Женщина уверяет, что беспокоится нестоит."Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходилна небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", – поведала супруга артиста Агентству городских новостей "Москва".Ранее сообщалось, что актера госпитализировали в одну измосковских клиник. У звезды советского кино обнаружили серьезный недуг, которыйгрозит ему потерей подвижности кисти.По данным РЕН ТВ речь идет о заболевании сухожилий. Ониутрачивают свою эластичность, укорачиваются в результате чего конечность теряетподвижность. При прогрессировании болезнь грозит параличом пальцев рук.Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей вотечественных фильмах и сериалах. В активе Александра Васильевича работы втеленовеллах "Кухня", "Деффчонки", картинах "Жестокийроманс", "Батальоны просят огня", "Зимний вечер вГаграх". В 90-х Панкратов-Черный снялся во многих лентах, которыезапомнили все, кому пришлось жить в те сложные годы: "Ширли-Мырли","Зефир в шоколаде".У долгую творческую карьеру артиста много раз удостаивали почетнымипремиями и наградами. За большие заслуги в развитии киноискусства Александр Васильевичполучил благодарность президента нашей страны, замноголетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства он награжден орденом"За заслуги перед Отечеством" II степени, удостаивался звания заслуженного и народного артиста России.