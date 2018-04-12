Частое употребление обезболивающих препаратов грозит серьезными проблемами. Предупреждение врачей особенно касается женщин, которые привыкли использовать такие препараты для облегчения периодических болей.

Частое употребление обезболивающих препаратов грозитсерьезными проблемами. Предупреждение врачей особенно касается женщин, которыепривыкли использовать такие препараты для облегчения периодических болей.Большинство людей прибегают к помощи болеутоляющихпрепаратов несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными ощущениямидавно стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который медикаментынаносят организму.Особенно злоупотребляют анальгетиками женщины. В большинствесвоем современные дамы глотают таблетку, чтобы облегчить менструальные боли. Врезультате получается, что они привычно "подсаживаются" на болеутоляющеекак минимум раз в месяц, при этом пьют таблетки 5-7 дней подряд.Врачи предупреждают: относительно безопасно приниматьобезболивающее в дозе не более одного грамма и не чаще раза в месяц. Впротивном случае лекарства вызывают множество побочных эффектов. В основномнеумеренный прием приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом."У обезболивающих препаратов, особенно на основеибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотныйрефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чемони вызваны", – цитирует британская Daily Mail гастроэнтеролога Сахила Ханна изклиники Мэйо в США.Гинекологи рекомендуют альтернативные методы борьбы спериодическими болями. К примеру, спазм снимается горячим компрессом. Врачисоветуют также увеличить количество источников витамина B в ежедневном рационе.Кроме того, бороться с болью помогает, как ни покажется это странным,физическая активность. А прибегать к помощи лекарств следует лишь в том случае,если все перечисленные методы не помогают.