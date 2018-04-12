Частое употребление обезболивающих препаратов грозит
серьезными проблемами. Предупреждение врачей особенно касается женщин, которые
привыкли использовать такие препараты для облегчения периодических болей.
Частое употребление обезболивающих препаратов грозит
серьезными проблемами. Предупреждение врачей особенно касается женщин, которые
привыкли использовать такие препараты для облегчения периодических болей.
Большинство людей прибегают к помощи болеутоляющих
препаратов несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными ощущениями
давно стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который медикаменты
наносят организму.
Особенно злоупотребляют анальгетиками женщины. В большинстве
своем современные дамы глотают таблетку, чтобы облегчить менструальные боли. В
результате получается, что они привычно "подсаживаются" на болеутоляющее
как минимум раз в месяц, при этом пьют таблетки 5-7 дней подряд.
Врачи предупреждают: относительно безопасно принимать
обезболивающее в дозе не более одного грамма и не чаще раза в месяц. В
противном случае лекарства вызывают множество побочных эффектов. В основном
неумеренный прием приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
"У обезболивающих препаратов, особенно на основе
ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный
рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем
они вызваны", – цитирует британская Daily Mail гастроэнтеролога Сахила Ханна из
клиники Мэйо в США.
Гинекологи рекомендуют альтернативные методы борьбы с
периодическими болями. К примеру, спазм снимается горячим компрессом. Врачи
советуют также увеличить количество источников витамина B в ежедневном рационе.
Кроме того, бороться с болью помогает, как ни покажется это странным,
физическая активность. А прибегать к помощи лекарств следует лишь в том случае,
если все перечисленные методы не помогают.