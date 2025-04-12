Жители многоквартирного дома в Коврове вызвали спасателей после того, как заметили в подъезде бутылку с обвязанным горлышком. Это была смена спасателя Михаила Быкова, историю он рассказал в

Жители многоквартирного дома в Коврове вызвали спасателей после того, как заметили в подъезде бутылку с обвязанным горлышком. Это была смена спасателя Михаила Быкова, историю он рассказал в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Сообщение о подозрительном объекте поступило в минувшую среду, 9 апреля. Спасатели отправились на разведку. Оказалось, что внутри была маслянистая жидкость без редкого запаха.