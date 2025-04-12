12 апреля – День космонавтики! Первый в истории полёт человека в космическое пространство 64 года назад совершил Юрий Гагарин. Этот подвиг навсегда изменил мир. Почему мы не видим обратную

12 апреля – День космонавтики! Первый в истории полёт человека в космическое пространство 64 года назад совершил Юрий Гагарин. Этот подвиг навсегда изменил мир. Почему мы не видим обратную сторону Луны? Какие гости из Космоса регулярно прилетают на Землю? Как сфотографировать созвездие? Какие открытия могут совершить астрономы-любители? Развеяли несколько космических мифов и поговорили о развитии