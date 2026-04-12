Активисты «Молодой гвардии Единой России» проверили, как обстоят дела с бутилированной водой в Муроме после того, как Роспотребнадзор рекомендовал жителям пить только кипяченую или бутилированную воду из‑за вспышки кишечной инфекции.Волонтеры обошли 10 магазинов в разных микрорайонах города — и утром, и вечером. Выяснилось, что в девяти точках вода оставалась в продаже даже к закрытию. В одном магазине к вечеру бутилированная вода закончилась, а в другом остались только бутылки объемом 1,5 л — продавцы пообещали подвезти товар утром.Цены на пятилитровые бутылки стартовали от 69 рублей, завышений активисты не обнаружили. Покупатели вели себя спокойно: большинство брали по одной пятилитровой бутылке, признаков ажиотажа не было.