В День космонавтики стоит вспомнить, что путь к звездам для многих легендарных героев начинался именно здесь, на Владимирской земле. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе приводят в порядок дороги, которые ведут к местам, ставшим колыбелью отечественной авиации и космонавтики. Подробнее читайте на vlad.aif.ru.Путь ГагаринаОсобое место в этой истории занимает Киржач. Сам Юрий Гагарин когда-то сказал, что именно отсюда открывается дорога в космос. В 60-е годы город стал домом для первого отряда космонавтов: здесь на местном аэродроме они оттачивали навыки прыжков с парашютом и испытывали сложнейшие системы приземления. Имена тех, кто тренировался на киржачских полях — Титов, Леонов, Быковский — навсегда вписаны в мировую историю, а руководил ими прославленный летчик Николай Каманин, выходец из города Меленки. Сегодня об этих временах бережно рассказывают в местном краеведческом музее.Судьба Юрия Гагарина оказалась неразрывно и трагически связана с нашим краем: в 1968 году в небе над деревней Новоселово прервался его последний полет. Сейчас на этом месте установлен мемориал, куда ежегодно съезжаются люди со всей страны. Чтобы путь к этим знаковым местам был достойным и безопасным, дорожники обновляют транспортные артерии. В этом сезоне в Киржачском округе реконструируют участок трассы Киржач — Александров длиной более семи километров, продолжая работу прошлого года, когда в порядок привели почти 15 километров этого пути. Перемены коснутся и дороги Покров — Новоселово — Киржач: здесь обновят еще 5,5 километров полотна.Гравитация владимирщиныНе менее значима для истории и деревня Орехово Собинского округа — родина «отца русской авиации» Николая Жуковского. В его родовой усадьбе, где ученый проводил детство и куда возвращался за вдохновением, сегодня работает уникальный дом-музей. К юбилею первого полета человека в космос здесь подготовили целую «Неделю космоса» с лекциями и квестами. Забота о проезде к этому культурному центру проявилась в ремонте трассы Колокша — Кольчугино — Александров, участок которой был обновлен в прошлом году.Нам бы в небо!Владимирский край воспитал целую плеяду выдающихся личностей. В Вязниках гордятся своим земляком — дважды Героем Советского Союза Валерием Кубасовым. Он не просто любил родные места, но и привозил сюда своих звездных коллег, а его скафандр теперь хранится в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Нельзя забывать и об именах Михаила Тихонравова и Анатолия Благонравова — конструкторов и ученых, чьими именами названы улицы Владимира. Связь региона с космосом не прерывается и сегодня: современное поколение покорителей орбит, такие как Александр Самокутяев и Олег Кононенко, выбирают Владимирский филиал вуза для получения образования. Так, сквозь десятилетия и обновленные дороги, продолжается живая история стремления человека к небу.