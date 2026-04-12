Госкорпорация Росатом под руководством Алексея Лихачева провела испытания плазменного ракетного двигателя, открывающего путь к освоению дальнего космоса.

Госкорпорация "Росатом" под руководством Алексея Лихачева провела испытания плазменного ракетного двигателя, открывающего путь к освоению дальнего космоса.В рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия» генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев озвучил ключевые новости технологического сектора. По словам главы госкорпорации, на стендовых установках были достигнуты уникальные характеристики импульсного плазменного двигателя, который по своим параметрам значительно превосходит существующие химические аналоги. Эта разработка рассматривается как потенциальный вклад в реализацию межпланетных программ и укрепления технологического суверенитета страны.Технологическое превосходство: 100 километров в секундуГлавным достижением текущего этапа испытаний стало получение показателей импульса до 100 км/с. Как отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев, это качественный скачок в сравнении с традиционными реактивными решениями. Высокий удельный импульс что потенциально может сократить время перелетов к удаленным объектам Солнечной системы и снизить массу необходимого топлива.«Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с удельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями»,— заявил Лихачев журналистам.Проект реализуется в рамках федеральной программы «Космический атом» под научным руководством Курчатовского института и в тесной кооперации с Центром Келдыша. К 2023 году ученые «Росатома» уже создали ускоритель плазмы с внешним магнитным полем, а средняя мощность перспективной установки в импульсно-периодическом режиме может достигать 300 кВт.«Космический атом»: от Луны до дальних рубежейПлазменные и ядерные технологии становятся основой для нового витка сотрудничества между «Росатомом» и «Роскосмосом». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что взаимодействие ведомств охватывает сразу несколько стратегических направлений:Создание лунной электростанции: Разработка автономных источников энергии на базе атомных технологий для обеспечения жизнедеятельности будущих баз на Луне.Тяжелые космические буксиры: Использование мегаваттных двигателей для доставки крупногабаритных грузов в глубокий космос.Цифровизация: Внедрение промышленного софта «Логос» и «Тифлекс» для математического моделирования космической техники.Особое внимание Лихачев уделил проекту биопринтинга, начатого на МКС. Успешный эксперимент по печати фрагмента артерии в невесомости открывает перспективы для создания сложных функциональных систем организма в условиях космоса.Почему это важно для России и мираАтомная энергетика и космос всегда были «визитными карточками» отечественной науки. Сегодня международные проекты «Росатома» и его внутренние разработки в сфере ядерных технологий определяют глобальный вектор развития отрасли. Создание плазменного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт позволит России не просто конкурировать на рынке пусковых услуг, но и может способствовать укреплению позиций России в сфере межпланетных перевозок.Для мировой атомной отрасли успех российских инженеров означает расширение горизонтов применения мирного атома. Ядерные технологии становятся не только способом получения электричества на Земле, но и единственным реалистичным инструментом для масштабного освоения Солнечной системы.Перспективы и итогиПроведение испытаний лабораторного образца рассматривается как важный шаг к созданию летного прототипа. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев выразил уверенность, что уже в следующем десятилетии данные технологические решения будут применены на практике.Союз «атома и космоса» выходит за рамки чисто инженерных задач. Как отметил глава госкорпорации, в Железногорске (Красноярский край) запускается крупный образовательный проект «Космический атом» по созданию инженерных школ. Это гарантирует, что задачи национального масштаба в небе, на Земле и в далеком космосе будут обеспечены кадрами нового поколения. Таким образом, свежие новости от Алексея Лихачева подтверждают: «Росатом» остается флагманом инноваций, уверенно трансформируя теоретические наработки в реальные инструменты покорения Вселенной.