Вечером 10 апреля в СНТ «Ладога» Судогодского муниципального округа вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в 22:22.На место оперативно прибыли спасатели: в тушении участвовали 20 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. Огонь охватил четыре дачных дома и легковой автомобиль — общая площадь пожара составила 135 кв. м.В результате трагедии погибли два человека: женщина 1979 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.