Во Владимире объявили дату общегородского субботника — он состоится 25 апреля.Большая уборка охватит весь город: центральные улицы, парки и скверы, спальные районы, выезды из Владимира, зелёные зоны и территории у водоёмов, включая отдалённые микрорайоны.Весенний месячник по благоустройству стартовал 1 апреля и продлится до 30 апреля. В эти дни особое внимание уделят борьбе с несанкционированными свалками, ремонту малых архитектурных форм и уборке территорий, которые находятся в ведении разных организаций, ЖСК, ТСЖ и садовых товариществ.