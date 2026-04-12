Врачи Областного перинатального центра сохранили беременность женщине с огромной кистой яичника размером 11 сантиметров.Будущая мама поступила в центр на 14‑й неделе беременности с жалобами на сильные тянущие боли внизу живота. УЗИ показало крупное кистозное образование в правом яичнике — к тому моменту киста быстро росла и вызывала серьезный дискомфорт.Чтобы спасти беременность, медики решили провести операцию — цистэктомию яичника лапароскопическим путем. Проще говоря, кисту удалили через небольшие проколы: такой метод дает минимальную травматичность и позволяет быстро восстановиться.Операция прошла успешно. После нее беременность протекала без осложнений, а малыш появился на свет точно в срок.