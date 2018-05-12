Татьяна Буланова пришла на шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Для эфира певица выбрала изысканный наряд.

Татьяна Буланова пришла на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Для эфира певица выбрала изысканный наряд.Буланова надела черный балахон в стиле Аллы Пугачевой. Дополняли изысканный образ 49-летней певицы стильная прическа и сдержанный макияж.Звезда шоу Лера Кудрявцева напротив решила добавить красок. Она предстала перед зрителями в ярко-розовом платье с броским макияжем. Однако такой образ сыграл против телеведущей. Лера стала выглядеть старше своих 46 лет.На фоне недавно преобразившейся Булановой Кудрявцева явно проигрывала. Это заметили зрители. "Буланова вроде старше Леры, а выглядит гораздо лучше", – написали фоловеры в Сети.Отметим, что недавно появились слухи о том, что певица побывала у пластических хирургов. У Булановой стал более очерчен овал лица, изменилась форма бровей и подбородка. Даже взгляд стал другим. Но Татьяна эти слухи не комментирует.В студии НТВ она также говорила совершенно о другом. К примеру, певица призналась, что дважды изменила своему первому супругу, а сейчас продолжает жить с Владиславом Радимовым, хоть и оформила развод. Буланова не уверена, что в их романтической истории поставлена точка, ведь футболист продолжает испытывать к ней чувства."Вот совсем недавно он написал мне "я тебя люблю". Я ответила смайликом. Не уверена, что из этого может что-то выйти. В любом случае, мы хорошо общаемся, не ссоримся. Конечно, развод проходил очень тяжело, но я считаю, что он был необходим", – откровенно сказала Татьяна.