Мотоциклист объехал попутные автомобили по полосе встречного движения и выехал на перекресток, где врезался в поворачивавшую легковушку. В результате инцидента, попавшего в объективы нескольких регистраторов, байкер и его спутница получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Серьезная авария с участием мотоциклиста, произошедшая вечером в минувшую пятницу, 11 мая, в Нижнем Тагиле, попала в объективы двух регистраторов, установленных в машинах очевидцев.На одной из записей видно, как байкер по встречной полосе объехал легковушки, скопившиеся перед светофором, после чего попытался пересечь перекресток, где столкнулся с поворачивавшим автомобилем Skoda.После удара водитель двухколесного транспортного средства и его спутница перелетели через легковушку.По данным местных СМИ, 26-летний мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а его 28-летняя пассажирка — переломы костей таза, предплечья правой руки и голени.