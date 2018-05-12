Свыше 350 человек приняли участие в акции Бессмертный полк, которая прошла в субботу в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде.

В Окленде (Новая Зеландия) прошла акция "Бессмертный полк". 350 человек пришли почтить память тех, кто воевал в страшные годы Второй мировой войны.По словам организатора мероприятия Светланы Кострыкиной, "Бессмертный полк" собирался в Окленде впервые. Люди приходилипришли в центр театрального искусства Авондэйл-колледжа целыми семьями. Собравшиеся посмотрели концерт (он начался с показа кинохроники военных лет и минуты молчания), потом выступили воспитанники Русской православной школы, танцевальный коллектив "Смуглянка" и хор Singing Nations. В завершение концерта зал спел хором "День Победы", а дети под песню "Журавли" выпустили в небо воздушные шарики.Ветеранам и труженикам (около 30 человек) тыла подарили цветы и подарки, передает ТАСС.Кострыкина рассказала, что организаторы заранее связались со штабом "Бессмертного полка", и теперь у оклендцев есть возможность записать своих родных в "полк" и рассказать их истории.Мероприятия в рамках "Бессмертного полка" в 2018 году проходят более чем в 80 странах мира.