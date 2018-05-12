В Москве начался суд над сотрудниками частной клиники, которых пациенты называют бандитами в белых халатах. Потерпевшие утверждают: их похищали и держали в заложниках под видом лечения от алкогольной и наркозависимости. Тех, кто пытался выбраться из этой больницы строгого режима, избивали.

В Москве начался суд над сотрудниками частной клиники, которых пациенты называют "бандитами в белых халатах". Потерпевшие утверждают: их похищали и держали в заложниках под видом лечения от алкогольной и наркозависимости. Тех, кто пытался выбраться из этой "больницы строгого режима", избивали.Ни вывесок, ни указателей: в этом реабилитационном центре для людей с разными видами зависимостей лишнего внимания не любят. На консультацию — только по личной договоренности. От алкоголизма и наркомании пациентов лечат в обычной московской "трешке".Под какими правилами ставили свои подписи те, кто переступал этот порог, теперь пытается установить суд. Организаторов обвиняют в том, что своих пациентов они удерживали под замком против их воли. Обвиняемый по статьям "Похищение" и "Незаконное лишение свободы" Александр Земляной не принимает аргументов следствия. Хотя по материалам дела именно он значится одним из тех, кто организовал так называемое "лечение изоляцией". Какие методы использовал — пояснить не захотел.В 2017 году после обращения в полицию одного из пациентов по нескольким адресам прошли обыски и задержания. Свидетельства очевидцев и стали поводом для возбуждения уголовного дела. "У меня отобрали трубку, положили на пол. Выгнали, потом наказали", — рассказывает один из пострадавших.Алексей — один из пациентов такого реабилитационного центра. Рассказывает, что на самом деле за закрытыми дверями таких лечебниц, пациентов используют как бесплатную рабочую силу. Хотя организаторы этого бизнеса предпочитают другую формулировку — "трудотерапия". И больше никаких подробностей."Доброта, любовь и помощь", — так рассказывают о своих методах организаторы центра "Восстановление". Его генеральный директор — Юрий Будюков — вместе c подельниками сейчас под арестом. Им может грозить до 12 лет лишения свободы. Первое слушание дела о похищении граждан под видом оказания медицинской помощи отложено. Ключевые фигуранты этой истории — основатели реабилитационного центра для наркозависимых — в Чертановский районный суд сегодня не явились. Процесс решено было перенести. Следующее заседание — 25 мая.