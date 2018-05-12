Фанаты подловили Андрея Губина в одном из торговых центров Уфы. Снимок кумира 1990-х разместили в Instagram.

Фанаты подловили Андрея Губина в одном из торговых центров Уфы. Снимок кумира 1990-х разместили в Instagram.На фото Андрей запечатлен с одной из работниц магазина. Певец выглядит не самым лучшим образом – спортивный костюм на нем не очень хорошо сидит, глаза слегка покраснели и отекли, как при простуде, а довершает образ бутылка дешевой газировки, которую артист держит в руках.Фанаты пришли в восторг, оттого, что их любимец теперь живет не в столице и его запросто можно встретить на улице. А несколько болезненный вид певца они списали на обычную усталость."Новая фотка!Андрей подуставший,но все равно очень, очень ЛЮБИМ", "Такой уставший няша", "Андрей Губин такой хороший , как бы он не уставший .Блин вернулся бы он", "Наверное после тренировок или пробежки немного устал, но лицо гладкое, молодое, хорошо что не стал морщица Вобщем супер парень! Вперед покорять сердца красавиц", – написали поклонники под снимком (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред).Однако большинство поклонников Андрея озаботилось совсем другим – как разыскать артиста. Девушки, мечтающие получить фото с Губиным, устроили настоящий переполох. "Как бы я хотела оказаться с ним рядышком", "А найти его там очень сложно?" "город большой. Знать бы где он обитает", "вчера видел его в парке якутова. он очень быстро ходит кстати", – отметили фанатки.Как писали Dni.Ru, артист уже больше десяти лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни сегодня никак не вяжется с былым ореолом суперзвезды. Интервью Губин дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался.Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь, которая настигла его на пике популярности. Больше десяти лет назад медики поставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.