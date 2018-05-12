В китайском Шанхае продолжается второй этап Бриллиантовой лиги – престижных коммерческих соревнований по легкой атлетике. Россиянин Сергей Шубенков стал обладателем бронзы в беге на 110 метров с барьерами. 27-летний спортсмен показал результат 13,27 секунды.

В китайском Шанхае продолжается второй этап "Бриллиантовой лиги" – престижных коммерческих соревнований по легкой атлетике. Россиянин Сергей Шубенков стал обладателем бронзы в беге на 110 метров с барьерами. 27-летний спортсмен показал результат 13,27 секунды.Победу одержал Омар Маклеод из Ямайки (13,16), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17).Напомним, что российские легкоатлеты из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступают на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов.