В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В пятом туре мирового первенства сборная США крупно обыграла соперников из Южной Кореи, отправив в их ворота 13 шайб. На это корейская команда ответила единственной заброшенной шайбой. Итоговый счет 13:1 в пользу американцев.

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В пятом туре мирового первенства сборная США крупно обыграла соперников из Южной Кореи, отправив в их ворота 13 шайб. На это корейская команда ответила единственной заброшенной шайбой. Итоговый счет 13:1 в пользу американцев.За США дублями отметились Патрик Кейн, Дерек Райан, Чарли Макэвой и Кэм Аткинсон. Кроме того, по одному голу забили Андерс Ли, Нил Пионк, Блейк Колумен, Сонни Милано и Тейдж Томпсон. Автором единственной ответной шайбы в исполнении южнокорейцев стал Чин Хи Ан.Для "звездно-полосатых" эта победа стала пятой в групповом раунде и, таким образом, в активе заокеанских хоккеистов теперь 13 очков. Они являются лидерами группы В. Южная Корея с пятью поражениями замыкает таблицу.В параллельном поединке сборная Чехии обыграла Белоруссию – 3:0. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик. Чехия с девятью очками занимает третье место в группе А, белорусские хоккеисты потерпели пятое поражение кряду и расположились на последней позиции.