В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В группе А, где выступает сборная России, команда Швеции играла со словаками. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу шведов.

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В группе "А", где выступает сборная России, команда Швеции играла со словаками. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу шведов.В основное время матча в составе победителей шайбы забросили Деннис Эверберг (16-я минута), Густав Нюквист (19-я) и Якоб де ла Роуз (25-я). У проигравших отличились Томаш Юрчо (11-я), Марек Дялога (37-я) и Ладислав Надь (47-я). Победу шведам на пятой минуте овертайма забил Рикард Ракелль.Сборная Швеции, возглавляющая турнирную таблицу, набрала 14 очков и теперь на четыре балла опережает российскую команду. Словаки с восемью баллами располагаются на пятой строчке.В другом матче игрового дня латвийцы победили сборную Германии со счетом 3:1.