В США экс-сотрудник одной из подрядных организаций, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в течение 10 лет незаконно копировал и хранил у себя дома секретную информацию, полученную из баз данных ведомства.

В США экс-сотрудник одной из подрядных организаций, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в течение 10 лет незаконно копировал и хранил у себя дома секретную информацию, полученную из баз данных ведомства.53-летний мужчина признал свою вину. Вынесение приговора запланировано на 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.Рейнальдо Реджис работал на ЦРУ с августа 2006 по ноябрь 2016 года. Как следует из судебных документов, за это время он неоднократно копировал секретную информацию на личные ноутбуки, которые затем хранил у себя. При обыске в доме мужчины было найдено около 60 ноутбуков с засекреченными данными.