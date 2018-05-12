Позиции отечественных компаний в различных судах усилятся после введения ответственности за выполнение антироссийских санкций. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.
Позиции отечественных компаний в различных судах усилятся после введения ответственности за выполнение антироссийских санкций. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.
"Эти поправки гораздо глубже и гораздо системнее, чем
может показаться на первый взгляд. На самом деле поправки направлены на то,
чтобы усилить в различных судах позиции российских компаний и российского
государства, когда мы будем разбираться по поводу неисполнения своих
обязательств некоторыми нашими западными партнерам, когда они (иностранные
государства. – Прим.Ред.) будут ссылаться на антироссийские санкции", -
сказал эксперт в интервью .
По его словам, в Соединенных Штатах уже существует подобная
практика, местные компании отказываются от исполнения своих обязательств перед
российскими партнерами. "Ссылаясь на то, что они (подобные действия. -
Прим.Ред.) подпадают под уголовную ответственность. Теперь российские компании
тоже смогут ссылаться на подобного рода практику и получат равные права со
своими западными партнерами в судах, что является безусловно правильным",
– пояснил Мухин.
Политолог также отметил, что введение ответственности за
исполнение санкций США на территории России или их инициирование окажет
"педагогический" эффект. "Выглядит довольно странно, когда российские
граждане начинают заниматься такой деятельностью, они должны нести за это
уголовную ответственность", – подчеркнул аналитик.
Напомним, в минувшую пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что нижняя палата парламента планирует ввести уголовную и
административную ответственность за исполнение иностранных санкций на
территории России. Уголовная ответственность предполагает собой определенные
сроки лишения свободы. В первом чтении законопроект будет рассмотрен уже 14
мая.