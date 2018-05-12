Позиции отечественных компаний в различных судах усилятся после введения ответственности за выполнение антироссийских санкций. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.

Позиции отечественных компаний в различных судах усилятся после введения ответственности за выполнение антироссийских санкций. Об этом заявил политолог Алексей Мухин."Эти поправки гораздо глубже и гораздо системнее, чемможет показаться на первый взгляд. На самом деле поправки направлены на то,чтобы усилить в различных судах позиции российских компаний и российскогогосударства, когда мы будем разбираться по поводу неисполнения своихобязательств некоторыми нашими западными партнерам, когда они (иностранныегосударства. – Прим.Ред.) будут ссылаться на антироссийские санкции", -сказал эксперт в интервью .По его словам, в Соединенных Штатах уже существует подобнаяпрактика, местные компании отказываются от исполнения своих обязательств передроссийскими партнерами. "Ссылаясь на то, что они (подобные действия. -Прим.Ред.) подпадают под уголовную ответственность. Теперь российские компаниитоже смогут ссылаться на подобного рода практику и получат равные права сосвоими западными партнерами в судах, что является безусловно правильным",– пояснил Мухин.Политолог также отметил, что введение ответственности заисполнение санкций США на территории России или их инициирование окажет"педагогический" эффект. "Выглядит довольно странно, когда российскиеграждане начинают заниматься такой деятельностью, они должны нести за этоуголовную ответственность", – подчеркнул аналитик.Напомним, в минувшую пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володинзаявил, что нижняя палата парламента планирует ввести уголовную иадминистративную ответственность за исполнение иностранных санкций натерритории России. Уголовная ответственность предполагает собой определенныесроки лишения свободы. В первом чтении законопроект будет рассмотрен уже 14мая.