Елена Воробей опубликовала в Instagram рентгеновский снимок спины своей 15-летней дочери Софии. Недавно девочку прооперировали в одной из больниц Германии.

Елена Воробей опубликовала в Instagram рентгеновский снимок спины своей 15-летней дочери Софии. Недавно девочку прооперировали в одной из больниц Германии."Мои дорогие! Судите сами: вот с такой спиной нам не дали освобождение от физкультуры и сказали, что я "придумываю" проблему, которой нет, что это сколиоз минимальный и нечего отвлекать врачей по пустякам", – подписала снимок Воробей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На фото, которое показала Елена, страшно смотреть. Позвоночник ребенка там похож на английскую букву S. Поклонники юмористки пришли в ужас от увиденного.Фанаты искренне не понимают, почему медики не смогли разглядеть, что у Сони серьезная проблема. "Здесь и врачем не надо быть, все очевидно. Ужасно! Дай Боже чтоб теперь все было хорошо", "Пипец ну и врач .Слава богу другие помогли пускай доченька выздоравливает", "Поправляйтесь,все будет хорошо", – написали они в комментариях.Однако нашлись и те, кто обвинил саму Воробей в произошедшем с девочкой. "Как можно было не заметить такой сколиоз Вам самой????? Ну да занята гастроли!!!!очень жаль", "слушайте, не позорьте свою дочь, ей еще людям в глаза смотреть! вся страна узнает, что у вашей дочери за позвоночник, скоро другие органы выкладывать начнете бред какой то", – набросились фоловеры на артистку.Как писали Dni.Ru, недавно наследницу Елены Воробей прооперировали в Германии. "Поставили 20 шурупов, две спицы в спину, и Сонечка идет на поправку", – рассказала артистка.