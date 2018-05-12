Microsoft уходит в облака и нейросети, Google очеловечивает Ассистента и фокусируется на интернете вещей, а Яндекс готов ответить собственной умной колонкой. Главные события мира высоких технологий в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Microsoft уходит в "облака" и нейросети, Google очеловечивает "Ассистента" и фокусируется на интернете вещей, а "Яндекс" готов ответить собственной "умной" колонкой. Главные события мира высоких технологий в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Microsoft провела ежегодную конференцию Build. Главный вывод из презентации — ставка компании на "облака" и системы с элементами искусственного интеллекта. Причем желательно, чтобы пользовалась ими корпоративная клиентура. Как пример того, о чем идет речь: беспилотник, патрулирующий промышленное предприятие, более не обязан отсылать видеоматериалы в какую-то большую вычислительную систему. Он сможет обработать данные на собственном процессоре и выявить неполадки в оборудовании, а в Сеть — отправить только сообщения о проблеме.— В эту же неделю прошла крупная конференция еще одного технологического гиганта – компании Google. Акцент тот же: поисковик фокусируется на нейросетях и ИИ. Например, теперь "Ассистент" умеет разговаривать по телефону: если дать ему команду, он самостоятельно позвонит в ресторан, у которого нет сайта или приложения, и забронирует столик для своего пользователя.— На Google I/O показали и сами "железки" — интегральные схемы TPU, оптимизированные под нужды нейросетей. Компания представила как самые первые модели, так и новейшие итерации с водяным охлаждением, которые работают в восемь раз быстрее.— Отдельная тема презентации Google I/O — платформа интернет вещей Android Things, выделенная на этой неделе из бета-версии. Её суть заключается в том, что изготовитель "умных" замков, термостатов и лампочек получит возможность настроить свои продукты на коммуникацию с другими устройствами, но саму систему менять не сможет. Все вопросы, связанные с обновлением и безопасностью, возьмет на себя Google.— Новейшие разработки уже идут в Россию. В ближайший месяц может выйти смарт-колонка от "Яндекса" с голосовой помощницей Алисой, а гугловский "Ассистент" должен очень скоро заговорить по-русски.