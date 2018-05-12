Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации этапа чемпионата по гонкам в классе машин Формулы-1 Гран-при Испании. Быстрейший круг по трассе в Барселоне британец проехал за 1 минуту 16,173 секунд.

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации этапа чемпионата по гонкам в классе машин "Формулы-1" Гран-при Испании. Быстрейший круг по трассе в Барселоне британец проехал за 1 минуту 16,173 секунд.Вторым стал партнер Хэмилтона по команде финн Вальттери Боттас. Третий результат показала пилот Ferrari немец Себастьян Феттель. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин показал 18-е время. Однако на старте гонки, которая состоится 13 мая, россиянин потеряет три места из-за штрафа, наложенного на него по итогам гонки Гран-при Азербайджана. Партнер россиянина по команде канадец Лэнс Стролл в одном из поворотов не справился с управлением, разбил машину и в итоге показал 19-е время.