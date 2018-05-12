В Барселоне продолжаются свободные заезды Гран-при Испании в классе Формула-1. Лучшее время по итогам второй практики показал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Сергей Сироткин из Williams показал 20-й результат.

В Барселоне продолжаются свободные заезды Гран-при Испании в классе "Формула-1". Лучшее время по итогам второй практики показал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Сергей Сироткин из Williams показал 20-й результат. Его партнер по конюшне Лэнс Стролл показал 19 время.Время россиянина составило 1 час 22.060 секунды. Он на 3.801 секунды отстал от Хэмилтона (1:18,259). Второе время показал пилот Red Bull Даниэль Риккардо (+0.133), замкнул тройку лучших его коллега по команде Макс Ферстаппен (+0.274).Напомним, что на первой практике Сироткин участия не принимал.