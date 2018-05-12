Футболист московского Локомотива Ведран Чорлука возмутился отсутствием в предварительной заявке сборной России своего партнера по команде Владислава Игнатьева. По мнению хорватского защитника, россиянин является лучшим игроком России на своей позиции.

Футболист московского "Локомотива" Ведран Чорлука возмутился отсутствием в предварительной заявке сборной России своего партнера по команде Владислава Игнатьева. По мнению хорватского защитника, россиянин является лучшим игроком России на своей позиции."Лучший правый защитник российской премьер-лиги вне заявки национальной сборной, — написал Чорлука в своей социальной сети Instagram. – Это позор".Напомним, что накануне главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил список вызванных на тренировочные сборы футболистов, которые примут участие в товарищеских матчах с командами Австрии и Турции. Всего в заявку попали 28 игроков.