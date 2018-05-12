Глава СБУ Василий Грицак не исключает, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти в результате целенаправленных действий неустановленных лиц. По его словам, уголовное дело ведет полиция, а СБУ в расследовании.

Глава СБУ Василий Грицак не исключает, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти в результате "целенаправленных действий неустановленных лиц". По его словам, уголовное дело ведет полиция, а СБУ в расследовании. При этом Грицак отметил, отравления в Новомосковске и в Черкассах не похожи между собой.В Черкассах 8 мая во время школьной линейки дети начали массово падать в обморок. Сначала в больницу попали 3 ребенка, затем 42, позже число пострадавших возросло до 58 человек. Часть детей уже выписали из больницы.На месте ЧП сразу же побывал премьер Владимир Гройсман. Он не исключил, что во время мероприятия могли распылить какое-то вещество, однако окончательные причины инцидента не ясны.Похожий случай в тот же день произошел в Новомосковске — там 16 ученикам стало плохо во время линейки, однако госпитализация им не понадобилась, передает РИА Новости.