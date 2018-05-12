Иран охватили массовые антиамериканские выступления. Люди вышли на улицы сразу нескольких городов страны. Все они после заключения ядерной сделки ждали снятия санкций и теперь чувствуют себя обманутыми. Что сейчас происходит в Иране?

Иран охватили массовые антиамериканские выступления. Люди вышли на улицы сразу нескольких городов страны. Все они после заключения ядерной сделки ждали снятия санкций и теперь чувствуют себя обманутыми. Что сейчас происходит в Иране?На улицах столицы уже третий день жгут портреты Трампа. С каждым днем акции протеста становятся все более многочисленными. Сегодня утром демонстранты прошли от здания университета Тегерана по центру города, протестуя против решения Трампа выйти из атомного соглашения."Как сказал наш лидер — "Господин Трамп, у вас ничего не получится!", — говорят митингующие. — И мы повторяем это: "Господин Трамп, что бы вы ни захотели, у вас ничего не выйдет!".Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не отказывается от соглашения и продолжает соблюдать свои обязательства. Но ждет гарантий от других участников сделки.Участники соглашения по иранской атомной программе уже на этой неделе приступают к активной фазе переговоров о будущем соглашения. Завтра в международное турне отправляется глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ближайшие дни он проведет консультации в Пекине, Москве и Брюсселе.На сайте министерства иностранных дел Ирана размещено официальное заявление с реакцией властей страны на поступок Трампа. "Помимо ущерба доверию к США на международной арене, выход Вашингтона из соглашения ставит под вопрос основы международных отношений в современном мире, — говорится в нем. — Система международного права оказалась в серьезной опасности".В центре внимания американских СМИ сейчас оказалось и письмо президента Трампа, которое попало в распоряжение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано, — рассказал он. — Он пишет: "Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен". США хочет владеть униженными рабами".Али Хаменеи заявил, что располагает полным текстом письма, в котором Трамп требует от ближневосточных союзников принять более активные меры по противодействию Ирану. Источники в Белом доме уже подтвердили журналистам, что такое письмо Трампа действительно существует. Власти Ирана не раскрывают, как у них оказалось послание. Но подчеркивают, что Вашингтону не удастся скрыть от них своих действий в регионе.