Иностранные лекарства и другие жизненно важные товары не попадут под российские контрсанкции. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы РФ после обращения омбудсмена Татьяны Москальковой и главы СПЧ Михаила Федотова.

Иностранные лекарства и другие жизненно важные товары не попадут под российские контрсанкции. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы РФ после обращения омбудсмена Татьяны Москальковой и главы СПЧ Михаила Федотова, сообщает РИА Новости.Тем временем, как передает "Интерфакс", думский комитет по экономполитике призвал скоординировать санкционный проект с ранее принятыми законами, а также разобраться с используемыми терминами, например, "экономические санкции", так как их нет в российском законодательстве.Ранее сообщалось, что депутаты рассмотрят санкционные законопроекты до конца мая.