Израильские власти приняли решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, пострадавший в результате столкновений палестинцев с израильскими военнослужащими на границе с сектором Газа в пятницу/

Израильский контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" пострадал в результате столкновений палестинцев с израильскими военными, его решено временно закрыть.Армия обороны Израиля сообщает, что объект откроют, когда будут ликвидированы разрушения, нанесенные в ходе беспорядков.С 13 мая КПП можно будет пересечь только по спецразрешению в гуманитарных целях.В пятницу утром тысячи палестинцев вышли после традиционной полуденной молитвы на массовые акции протеста в рамках "Марша возвращения".Около заградительного забора они жгли автомобильные покрышки и запускали горящих воздушных змеев с целью дальнейших поджогов. По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате стычек погибли два палестинца, еще 731 пострадал. Пятничные столкновения на границе сектора Газа с Израилем повторяются в 7 раз.Беспорядки начались 30 марта, в День земли, отмечаемый палестинцами в память о шести арабах, погибших в 1976 году.С конца марта погибло около 50 палестинцев, передает ТАСС.