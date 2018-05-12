Юлию Самойлову по-человечески жалко – после поражения на Евровидении в Португалии на родине ее готовы уничтожить, разорвать, четвертовать, распять, сжечь заживо, предать анафеме. Словно из-за дурацкого конкурса началась война или случилось что-то более страшное.

Юлию Самойлову по-человечески жалко – после поражения на "Евровидении" в Португалии на родине ее готовы уничтожить, разорвать, четвертовать, распять, сжечь заживо, предать анафеме. Словно из-за дурацкого конкурса началась война или случилось что-то более страшное.Ровно шестьдесят лет назад на съезде Союза писателей СССР при рассмотрении дела Бориса Пастернака прозвучала фраза, ставшая впоследствии крылатой: "Я Пастернака не читал, но осуждаю". Вот и на Самойлову набросились, кажется, даже те, кто "Евровидение" никогда не смотрит.Психолог, спикер по личному развитию и эффективной коммуникации Аннета Орлова на своей странице в социальной сети резко высказалась по этому поводу: "Сначала все впадают в трансовое возмущения по поводу недопуска участия Юлии в Евровидении в Киеве. Все упоминания по этому поводу только с положительной коннотацией "талантливая певица", "какая молодец", “преодолевает недуг". А через год, после ее выступления, буквально с остервенением набрасываются на того же человека, только теперь используются слова несколько другой коннотации "инвалид-колясочник", "инвалидка", "колясочница".... как она могла, и все такое!"На страницу Юлии в социальной сети Инстграм и входить страшно – каких только гадостей там нет! "Сиди дома. Пой в ванной!", "Ноль голоса и слуха, зато какие самомнение! Опозорила Россию! В со стороны себя слушали?", "Позорище! Не пой больше никогда", "В следующий раз отправьте на "Евровидение" карлика-гея-инвалида, который тоже мечтает о сцене. Чтоб наверняка", "Какой провал – отстой полный. Ну зачем вообще надо было так страну позорить – таким макаром лучше б Бузову отправили!", "Страшилам не место на сцене Она даже не думала как людям мерзко смотреть на ее внешность", "Извинись хоть перед страной и больше не пой, занимайся здоровьем, не лезь никуда, на тебя неприятно смотреть", – это самые мягкие из семнадцати тысяч комментариев, которые оставили под постом Самойловой человеколюбивые россияне.Наверное, легко сидеть доме перед телевизором и поливать всех желчью и ядом. Даже страшно представить, какой хай поднимается, если сборная России по футболу на Чемпионате Мира летом этого года плохо выступит. А ведь это, чай, поважнее конкурса европейской самодеятельности будет!В том, что вины Самойловой нет, психолог Аннета Орлова просто уверена. "Девочка, которая пережила многое и тут такой соблазн, столько положительного внимания вместо насмешек сверстников, – считает специалист. – Задайте себе вопрос "Будучи человеком с ограниченными возможностями, каждый день преодолевая негативное внимание окружающих, были бы вы способны отказаться от уговоров и перспектив получить иное внимание? Я призываю не сваливать всю ответственность на Самойлову, есть более ответственные люди в этой схеме, почему она должна все расхлебывать".