Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в составе правительства, возглавляемого Николом Пашиняном. Правительство полностью сформировано, сообщила пресс-служба президента.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в составе правительства, возглавляемого Николом Пашиняном. Правительство полностью сформировано, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу президента.Новым министром обороны, как уже сообщалось, назначен Давид Тоноян. С 2017 года он был министром по чрезвычайным ситуациям, до этого в 2010-2017 годах — первым заместителем министра обороны.Бывший замминистра финансов Атом Джанджугазян назначен министром финансов. Член возглавляемой ранее Николом Пашиняном оппозиционной фракции "Елк" Артак Зейналян назначен министром юстиции. Министром здравоохранения стал Армен Торосян. Бывший глава Минспорта Грачья Ростомян возглавил МЧС.Депутат парламента, член фракции "Елк" Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам, Артур Хачатрян — министром сельского хозяйства, Левон Варданян — министром спорта и по делам молодежи. Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов назначен Артур Григорян, министром культуры — Лилит Макунц, а бывший министр охраны природы, член партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций.Министром транспорта, связи и информационных технологий назначен Ашот Акопян. Министром диаспоры стал Мхитар Айрапетян. Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития. Министром образования и науки назначен Араик Арутюнян, министром охраны природы — Эрик Григорян. Главой МИД Армении стал Зограб Мнацаканян.У премьер-министра Армении три заместителя: два вице-премьера и один первый вице-премьер. Накануне на должность первого вице-премьера был назначен депутат парламента, член фракции "Елк" Арарат Мирзоян, а на должность вице-премьера — пресс-секретарь основанной Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян. Сегодня указом президента Саркисяна еще одним вице-премьером республики утвержден Мгер Григорян — председатель правления армянского "Ардшинбанка".