МИД КНДР объявил, что публичная церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери пройдет 23, 24 или 25 мая. На церемонии смогут присутствовать журналисты только из пяти стран: Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании.

МИД КНДР объявил, что церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери пройдет 23, 24 или 25 мая, передает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. Точная дата будет зависеть от погоды.Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что на церемонии смогут присутствовать журналисты только из пяти стран: России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.О закрытии полигона Пхунгери президенты Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились на переговорах 27 апреля в Пханмунджоме.