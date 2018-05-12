И.о. главы провозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился в Луганске с делегациями из России и провозглашенной Донецкой народной республики. Они приехали на празднование Дня Республики. В ходе встречи Пасечник заявил, что цели и задачи у ЛНР и ДНР одинаковые.

Исполняющий обязанности главы провозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился в Луганске с делегациями из России и провозглашенной Донецкой народной республики. Они приехали на празднование Дня Республики.В ходе встречи Пасечник заявил, что цели и задачи у ЛНР и ДНР одинаковые. По его мнению, обе республики должны доказать, в первую очередь киевской власти, что они строят "более правильное государство"."У нас более правильные наши задачи и приоритеты. Это в первую очередь интересы народа", — приводит слова и.о. главы ЛНР РИА Новости.Одной из приоритетных совместных задач Пасечник назвал воспитание молодежи в духе патриотизма и преданности своей родине. Кроме того, он подчеркнул, что обе республики должны стремиться к дальнейшему экономическому развитию. Обращаясь к российской делегации, и.о. главы ЛНР надежду на дальнейшее сотрудничество с представителями РФ и поблагодарил за помощь республике.Со своей стороны находившийся в составе делегации заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заверил, что Россия не забывает о ЛНР и ДНР, и сейчас в Госдуме разрабатывают ряд законопроектов об упрощении получения российского гражданства для жителей обеих республик.