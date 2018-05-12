Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли турнир серии Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде. Общий призовой фонд соревнований превышает шесть миллионов евро.

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли турнир серии Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде. Общий призовой фонд соревнований превышает шесть миллионов евро.В финале россиянки одержали победу над Тимеей Бабош (Венгрия) и Кристиной Младенович (Франция) со счетом 6:2, 4:6, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Для Макаровой и Весниной эта победа стала первой в 2018 году.